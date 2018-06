„Hier können deutsche Parlamentarier lernen“

Madrid Zu „Merkel bei Europas neuem Musterschüler“ vom 31. Mai:

Was mit einer Minderheitsregierung erreicht werden kann, macht Portugal vor: Politiker, die Mehrheiten durch sachgerechtes Handeln und Entscheiden erzielen und Wähler damit überzeugen können. Hier könnten deutsche Parlamentarier lernen, die offensichtlich meinen, dass Probleme nach dem Motto „Schön, dass wir mal wieder drüber gestritten haben“ zu lösen sind. An Portugals Problem, der Auswanderung junger Menschen in andere Länder, wo mehr zu verdienen ist, hat leider auch die Merkelsche Einwanderungspolitik Schuld. Wer aus EU-Ländern junge, leistungsstarke Menschen ausschließlich zum Wohl des eigenen Volkes abzieht, schlägt einen weiteren Sargnagel in die Idee eines geeinten Europas, indem er die finanziellen Unterschiede noch verschärft.

Hans-Peter Oppermann, Braunschweig