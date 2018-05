Julia Klöckner, Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz in ihrem Berliner Ministerium Foto: Reto Klar

Berlin Klöckner soll sich selbst ein Bild machen

Zu „Klöckner will strengere Tierschutz-Kontrollen“ vom 22. Mai:

Es ist schon arrogant, Tierschützer zu kritisieren und härter bestrafen zu wollen. Es wäre wünschenswert, wenn die Frau Ministern sich selbst und persönlich von den Missständen in der Massentierhaltung ein Bild machte, statt nur in die Kameras zu lächeln. Ich hoffe, die Frau Ministerin hat noch Berater an Ihrer Seite, die etwas mehr von der Tierschutzpolitik verstehen.

Renata Wyganowska, Braunschweig