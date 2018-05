„Schulz hat ein großes Netzwerk“

Berlin Zu „SPD-Politiker für Comeback von Schulz“ vom 14. Mai:

Werden die Genossen nicht schlau? Wollen sie bei der Europawahl so untergehen wie bei der Bundestagswahl 2017?

Herr Schulz wird, wenn gewählt, genau wie Herr Oettinger, für höhere Beiträge Deutschlands plädieren. Dass Herr Schulz ein großes Netzwerk hat, ist unumstritten, hat er doch in seiner „Brüsseler Zeit“, laut damaligen Medienberichten, genug „Gutes“ für seine Mitstreiter getan.

Es bewahrheitet sich nun doch, was mir, bei einem Besuch des Parlaments in Brüssel vor vielen Jahren, ein sachkundiger Fremdenführer erzählte: „Alle anderen Mitgliedsstaaten schicken Fachleute in die Gremien, nur Deutschland schickt seine ausgedienten Politiker.“

Uwe Dahms, Salzgitter