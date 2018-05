„Spieler sind nicht frei im Kopf“

Enttäuschte Eintracht-Profis nach der 0:2-Niederlage in Bochum: (von links) Ken Reichel, Gustav Valsvik, Frederik Tingager und Domi Kumbela. Foto: Imago

Der Kommentar von Daniel Mau, der teilweise gerechtfertigt ist, aber zur falschen Zeit auftaucht, gießt Öl ins Feuer einer negativen Diskussion, die gerade jetzt niemand braucht.

Auch ich bin besorgt um die Zukunft des BTSV, aber ich fordere keine personellen Veränderungen zu dieser Zeit.

Von einem „Sargnagel“ für den BTSV, einem Aufstieg, der doch angeblich so einfach gewesen wäre, oder den angeblichen Trümmerspielen, von alldem ist nichts zu erkennen.

In Bielefeld hat die Mannschaft komplett versagt. Ich war dort und musste es ertragen. Die Heimreise war purer Frust. Das Trainerteam musste hilflos mit ansehen, was die Mannschaft dort an Schlechtleistung vollbracht hat.

Schon länger sind die Spieler nicht mehr frei im Kopf, und ständige Verletzungen von Spielern, teilweise kurz vor oder kurz nach Spielbeginn, haben ein Übriges zur Situation beitragen.

Mit einem neuen, guten Trainer, wer auch immer das sein soll, der bezahlbar sein muss, mit guten Spielern, die auch entsprechend gute Verträge haben möchten, könnte man es ja versuchen.

Wenn das nicht klappt und der BTSV in die Insolvenz geht, dann ist es eben schief gegangen, Pech gehabt.

Dann schreiben wir alle wieder fleißig Leserbriefe und Kommentare und werfen dem Verein eine verfehlte Finanzpolitik vor.

Hans-Jürgen Hinz, Braunschweig

Nach den negativen Leserbriefen zum Thema Eintracht tut mir Herr Lieberknecht schon leid.

Immerhin hatte er es einmal geschafft, Eintracht in die erste Liga zu bringen. Damit ist bewiesen, dass er sein Handwerk versteht. Wenn aber kein gutes Material zur Verfügung steht, kann auch ein Maurer kein vernünftiges Haus bauen.

Ich fürchte, selbst ein Jupp Heynckes würde im Moment nicht viel mehr aus der Mannschaft von Eintracht herausholen können. Andererseits würde ich Herrn Lieberknecht zutrauen, mit Bayern München erneut Deutscher Meister zu werden. Was Eintracht im Moment fehlt, sind Leute wie Karim Bellarabi oder Salim Khelifi – oder ein neuer Lothar Ulsaß.

Reinhard Scholz, Braunschweig

Man muss gegen Ingolstadt gewinnen

Es ist eigentlich alles zu dieser Thematik gesagt. Man muss unbedingt gegen Ingolstadt gewinnen, da sonst der Abstieg nicht zu vermeiden ist. Das letzte Spiel in Kiel dürfte verlorengehen.

Michael Heyland, Braunschweig