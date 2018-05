„Deutschland ist christlich geprägt“

München Zu „Ein Zeichen, wozu Christen fähig sind“ vom 28. April:

Mit Betroffenheit lese ich die Anti-Kreuz Kommentare und frage mich, in welchem Land wir eigentlich leben. Deutschland ist ein christlich geprägtes Land und soll es auch bleiben. Dies kann man nun mal auch durch Kreuze in öffentlichen Gebäuden zeigen.

Zu den Aussagen über die Vergangenheit des Christentums kann ich nur sagen: Schaut lieber mal auf das, was die Kirchen alles Gutes im Stillen vollbringen, wie viele Menschen sich christlich engagieren, in unserem Land und in aller Welt. An die Ewiggestrigen: das Mittelalter ist Vergangenheit.

Sylvia Lippe, Salzgitter