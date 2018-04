„Verkehrsaufkommen wird steigen“

Peine Zu „Action baut in Peine Zentrallager“ vom 10. April:

Das Unternehmen Action ist hier im Umland noch nicht so bekannt, will aber auch in Peine eine Filiale eröffnen. Ein weiteres Logistikzentrum im Peiner Osten – sicher ein guter Schritt zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Die günstige Lage der Logistikzentren an der A2 ist von Vorteil, doch das Verkehrsaufkommen dieser Autobahn wird so natürlich weiter steigen. Die Verkehrsplaner sollten das dringend berücksichtigen, damit es nicht zum Verkehrskollaps kommt.

Die Autobahnzubringer sind für ein solches Verkehrsaufkommen nicht ausgelegt.

Rainer Kummer, Vechelde