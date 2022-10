Bundestag macht Weg frei für 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm

Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen hat der Bundestag den Weg für den 200 Milliarden Euro schweren "Abwehrschirm" in der Energiekrise freigemacht. Vorgesehen ist, bereits in diesem Jahr kreditfinanziert 200 Milliarden Euro in den noch aus der Corona-Zeit bestehenden Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) einzuzahlen, der dafür neu ausgerichtet wird.

Video: Wirtschaft und Finanzen