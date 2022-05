Romantik gegen die Angst Kriegstrauung in Braunschweig: Anastasiia sagt „Ja“!

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Braunschweig. Via Laptop werden ein Soldat in der Ukraine und eine Ukrainerin in Braunschweig Mann und Frau. Ihre Gastgeberin legt Wert auf eine große Feier.