An der polnisch-ukrainischen Grenze ist die Lage für Flüchtlinge kritisch – trotz der großen Anstrengungen von vielen Helfern und Spendern. Das Foto zeigt Familien vor dem Hilfszentrum in Przemysl. Dorthin begleitete unsere Zeitung am Wochenende einen Braunschweiger Konvoi.