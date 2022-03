Syriens Präsident Baschar Al-Assad (links auf dem Plakat, aufgenommen 2018 in der Stadt Aleppo) und Wladimir Putin führen in den Augen von Exil-Syrern wie dem Braunschweiger Arzt Sadiqu Al-Mousllie eine unheilvolle Allianz. Die Bomben, die Putin einst auf Syrien warf, wirft er jetzt auch in der Ukraine, sagt Al-Mousllie.