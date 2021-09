Die FUNKE Mediengruppe: Was macht die überhaupt?

Die Werbeanlagen am Neubau der FUNKE Mediengruppe am Jakob-Funke-Platz in Essen am Mittwoch, den 16.01.2019. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH

Die FUNKE Mediengruppe ist eines der größten Medienhäuser Deutschlands. Der Fokus liegt dabei klar auf drei Geschäftsbereichen:

Regionalmedien: Tageszeitungen und Anzeigenblätter

Mit 12 regionalen Tageszeitungen sowie rund 100 lokalen Titeln aus dem Anzeigenblattsegment, 15 regionalen Nachrichten-Portalen und Mehrheitsbeteiligungen an 11 Lokalradios holen wir die Menschen dort ab, wo sie tatsächlich sind – mitten im Leben. Unsere Zentralredaktion in Berlin beliefert u.a. alle FUNKE-Tageszeitungen mit überregionalen Inhalten. Die Braunschweiger Zeitung ist ein Teil eines bundesweit umspannenden Regionalzeitungs-Netzwerks. So sind wir nicht nur in Braunschweig nah am Geschehen dran, sondern mithilfe unserer anderen Titel und der Zentralredaktion, in ganz Deutschland.

Post aus der Redaktion Der tägliche Newsletter mit den wichtigsten Themen aus der Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

FUNKE produziert auch Zeitschriften

Frauen sind heute mutiger, selbstbewusster und selbstbestimmter denn je – in den Frauenzeitschriften der FUNKE Mediengruppe mit ihren 15 Titeln, sowie den 11 Programm- und weiteren Lifestyle-, Mindstyle- und Land-Titeln wird dieses Lebensgefühl mit spannender Unterhaltung, wichtigen Informationen und kompetenten Ratgebern aufgegriffen.

Jobbörsen, Nachrichten und mehr – FUNKE ist digital

News-Portale gehören genauso zur Digitalwelt von FUNKE wie Online-Jobbörsen, Gesundheitsportale und digitale Dienstleistungsangebote für Unternehmen.

Hinter jeder unserer starken Marken steht eine einzigartige Bedeutungswelt, eine Identität, die einen emotionalen Erlebniskosmos und damit Identifikation schafft.

Im Mittelpunkt allen Handelns stehen dabei unsere Leser/-innen, User/-innen und Hörer/-innen. Ihre Erwartungen jeden Tag zu erfüllen und regelmäßig auch zu übertreffen, das ist unser Ansporn. Wir sind ein Unternehmen mit Geschichte – und voller Geschichten, die wir erzählen. Daran arbeiten bei FUNKE jeden Tag Tausende Mitarbeiter/-innen. Sie sind an Standorten über ganz Deutschland verteilt und doch vereint in dem Versprechen, Bestleistungen zu liefern. Ob in Hamburg oder Ismaning, in Berlin oder Essen, in Erfurt oder eben in Braunschweig und der Region 38.

Das Selbstverständnis der FUNKE Mediengruppe

FUNKE steht für hochwertigen Journalismus aus Leidenschaft, weil unsere mehr als 1500 Journalist/-innen und rund 4500 „Medienmacher/-innen“ mit viel Leidenschaft eine in dieser Vielfalt der Fähigkeiten einzigartige Quelle an Kraft, Ideen, Kreativität und Inspiration bilden. Nicht nur die Vielfalt der Standorte, der Produkte und der Köpfe der FUNKE Mediengruppe macht es uns möglich, einzigartige Produkte zu schaffen: In einem Umfeld, in dem respekt- und verantwortungsvoll miteinander umgegangen wird, arbeiten unsere Mitarbeiter mit- und füreinander, lernen voneinander und tragen so zum Erfolg unserer Mediengruppe bei. Wir geben uns mit dem Erreichten nicht zufrieden und arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte und Leistungen – wir wachsen zusammen.

#wirsindFUNKE!

75 Jahre Braunschweiger Zeitung

Dieser Text ist Teil unseres großem Themenschwerpunktes zum 75-Jährigen Bestehen der Braunschweiger Zeitung.

Alle Texte zu unserem Schwerpunkt finden Sie unter https://www.braunschweiger-zeitung.de/75jahre/

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de