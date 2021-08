Am Sonntagabend diskutierten die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU, links) und Olaf Scholz (SPD) beim Triell noch mit der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, am Samstag sind die beiden in Braunschweig. Scholz aist auch noch in Peine und macht Wahlkampf.