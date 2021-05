Das ist Jana Kühl

Jana Kühl hat Geografie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel studiert. Sie forschte dort und am Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund unter anderem zu Alltagsmobilität, urbanem Grün und autonomen Bussen. Zwischen 2016 und 2018 war sie zudem Referentin für Verkehrsplanung und neue Mobilitätsformen beim Nahverkehrsbund Schleswig-Holstein. Zum 1. November 2020 trat sie die Radprofessur in Salzgitter an. Diese gehört zu den sieben Stiftungsprofessuren Radverkehr, die das Verkehrsministerium ausgerufen hat.

