Weltkriegs-Relikte verschwinden aus Naturschutzgebiet bei Lehre

Sanft rauscht der Wind durch die herbstlich-bunt gefärbten Blätter. Das abgeworfene Laub der Bäume säumt wie ein dicker, vielfarbiger Teppich aus Gelb, Grün und Braun den Waldboden abseits der Teerstraße. Am Anfang der Straße verschwindet eine Spaziergängerin mit einem Korb zum Pilzesuchen ins Gebüsch. Weiter auf der geteerten Straße bis zu einem schmalen geschotterten Weg. Geradezu idyllisch wirkt der Wald an diesem Herbsttag. Wenn da nicht die kleinen Hinweisschilder wären. Durch grüne Sträucher ein wenig verdeckt wird der Betrachter gewarnt: „Betreten verboten – Gefahr für Leib und Leben“. Auf einem anderen Schild ist zu lesen: „Kampfmittelräumung – Rettungsweg“.

Wir befinden uns in einem besonderen Teil des Beienroder Holzes, einem Waldgebiet zwischen Lehre im Landkreis Helmstedt und der Autobahn 39. Am Ende des geschotterten Wegs lichtet sich der Wald und geht in eine Wiese über. Hier arbeiten Männer seit Anfang des Monats mit Metallsuchsonden, Spaten und Baggern. Ihre Aufgabe: Verbliebene Relikte des Zweiten Weltkriegs aus dem Boden des heutigen Naturschutzgebietes zu entfernen. Denn die insgesamt vier Hektar große Fläche der „Neuen Wiese“ soll in drei Abschnitten bis 2022 von Kampfmitteln befreit sein.

Warum gibt es in der Neuen Wiese heute noch Kampfmittel im Boden?

Blick auf das gerodete Suchfeld an der Neuen Wiese. Foto: Kerstin Kalkreuter

Man kann sich jetzt fragen, warum auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch Munition im Boden der Neuen Wiese zu finden ist. Bei den Kampfmitteln handelt es sich um Überreste aus der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt Lehre, kurz Muna genannt. In der Munitionsfabrik, die ab 1934 im nahe gelegenen Kampstüh errichtet wurde, ließ die Deutsche Wehrmacht bis Kriegsende unter anderem Infanteriemunition, Tellerminen, Panzergranaten und Artillerie-Geschütze bis zu einem Kaliber von 38 Zentimetern fertigen. Auch Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter aus Osteuropa waren unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen in die Produktion eingebunden.

Nach Kriegsende begannen die Briten mit der Zerstörung der nicht-transportfähigen Munition aus der Muna. Bis Februar 1951 wurde diese auf die Neue Wiese transportiert, zu Haufen aufgeschichtet und in die Luft gejagt. „70 bis 80 Prozent wurden gesprengt und sind verbrannt“, erklärt Ralf Kremeike von den Niedersächsischen Landesforsten. Dem Forstunternehmen des Landes gehört das Grundstück.

Die verbliebenen Kampfmittel gilt es nun aus dem Boden rund um die 25 Sprengtrichtern zu holen. Ein 26. Trichter wurde bereits im Jahr 1990 geräumt. Zu den Funden gehörten damals drei Blitzlichtbomben, 62 Spreng- und Panzergranaten, 316 Zylinder, 80 Kilogramm Anzündmittel, 170 Kilogramm Infanteriemunition und 1,5 Tonnen Splitter, Wurfstücke und Munitionsstücke.

Warum ging es in den 1990er Jahren nicht weiter?

Warum es danach nicht direkt weiterging? „In den 1990er Jahren war das Geld ausgegangen“, erklärt Uwe Otte. Der ehemalige Ratsherr Lehres setzt sich schon mehr als 30 Jahre für die Räumung der Muna beziehungsweise der Neuen Wiese ein. Zudem gab es ungeklärte Fragen wegen des Naturschutzes. Das Gebiet ist ein Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet. Wegen der vielen Verschiebungen im Vorfeld sei in ihm die Angst gewachsen, ob die Räumung denn wirklich stattfinde. „Die Räumung der Neuen Wiese ist etwas ganz besonders Gutes“, findet Otte.

Kammmolch sorgt für Verzögerungen

Zu den Verzögerungen hatte unter anderem der im Naturschutzgebiet beheimatete Kammmolch beigetragen. Der etwa fingergroße Schwanzlurch nutzt die Tümpel in den Trichtern der Neuen Wiese eigentlich als Laichgewässer. Für die Räumung musste der Molch umziehen. „Wir haben unter anderem den Hoppeteich als Ersatzlaichgewässer angelegt. Der Kammmolch wurde in mehreren Jahren umgesiedelt“, berichtet Katja von Münster, Försterin für Waldökologie und Naturschutz. Mit Amphibienschutzzäunen und Eimern seien die Tiere an ihren alten Tümpeln eingefangen und umgesetzt worden. Das soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Danach können die Kammmolche wieder in ihre angestammten Gewässer zurück – vielleicht auch schon nach dem zweiten Räumungsabschnitt.

Räumung hat am 6. Oktober begonnen

So sieht einer der geräumten Trichter aus. Foto: Kerstin Kalkreuter

„Wir dürfen noch nicht zur Grube“, erklärt Roland Gierke. Denn der Kampfmittelräumdienst transportiert gerade einen Teil der gefundenen Munition, eine Bombe ab. Näher zu gehen wäre in diesem Fall zu gefährlich. Gierke ist Feuerwerker des Instituts für angewandte Hydrogeologie (Ifah) und leitet das Team der Spezialfirma an. Er war auch schon an der Räumung des Trichters vor 30 Jahren als Baustellenleiter beteiligt.

Am 6. Oktober haben die Arbeiten des ersten Abschnitts begonnen. „Wir arbeiten in drei Schritten“, erklärt Gierke den Räumprozess. Zuerst wird die Fläche von Gräsern und Sträuchern befreit. Dann suchen Zweierteams eine festgelegte Parzelle von 25 mal 25 Metern mit einer Metallsuchsonde ab. „Beep-beep“ – Schlägt die Sonde des Sondenführers aus, legt der Gräber das Objekt vorsichtig mit dem Spaten frei. Der Truppführer entscheidet dann, wie mit dem Fund umzugehen ist. Liegt der Störkörper tiefer als 40 Zentimeter, wird die Stelle mit Flatterband markiert. An dieser Stelle kommt dann der Bagger zum Einsatz.

Baustellenleiter Roland Gierke demonstriert die Suche mit der Metallsonde. Foto: Kerstin Kalkreuter

1,2 Tonnen Splitter wurden aus dem Boden geholt

„Im Moment ist es nur konventionelle Munition“, sagt Gierke zu den bisherigen Funden. 1,2 Tonnen Splitter – alles deutsche Munition aus dem Zweiten Weltkrieg – hätten sie schon freigelegt. Dazu 74 Granaten – von Kaliber 10,5 bis 21 Zentimeter. „Eine Handgranate haben wir in der vergangenen Woche gesprengt“, erzählt der Fachmann. Bei der Räumung arbeitet das Team eng mit dem Kampfmittelräumdienst zusammen. 60 Prozent der Fläche des ersten Abschnitts hätten sie bereits geschafft. „In den Trichtern gibt es eine hohe Sprengkörperdichte. Da muss langsam gearbeitet werden“, erklärt Gierke. Zudem gab es viele tieferliegende Objekte, die nur mit dem Bagger geborgen werden konnten. Der Plan sei in der nächsten Woche fertig zu werden. Dann kann sich die Natur die Fläche zurückholen. Die zurückgestutzten Erlen haben zum Teil schon wieder ausgeschlagen.

Da das Gebiet der Neuen Wiese ein Naturschutzgebiet ist, darf nur außerhalb der Brut- und Setzzeit geräumt werden. Wann der nächste Räumungsabschnitt genau beginnt, steht noch nicht fest. Vielleicht schon Anfang des nächsten Jahres oder wieder im Herbst. Alle Beteiligten sind zumindest optimistisch, ihren gesteckten Zeitplan bis 2022 einzuhalten. Und auch nach Abschluss gilt: „Komplett geräumt heißt nicht kampfmittelfrei“, erklärt Ralf Karmeike. Auch weiterhin gelte für das Gebiet eine eingeschränkte Nutzung. Den Kammmolch wird das freuen. Und für Spaziergänger bedeutet das: Aufpassen, wo man im Beienroder Holz auf Pilzsuche geht.