Bis heute war ich mit den Entscheidungen der Bundesregierung in der Corona-Krise vollkommen einverstanden. Aber jetzt kommt’s: Jena hat als erste Stadt die Maskenpflicht eingeführt. Es zeigt sich, dass das richtig war. Warum kocht jedes Bundesland sein Süppchen?

Das fragt unser Leser Hans-Jürgen Hoppe aus Frellstedt.

Zum Thema recherchierte Andre Dolle.

Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde vereinzelt in der Literatur Kritik an der deutschen Kleinstaaterei geübt und öffentlich der Wunsch nach einem starken Nationalstaat geäußert. Der Deutsche Bund war noch bis 1866 zersplittert in Dutzende von Mitgliedstaaten. Darunter zählten aus heutiger Sicht Exoten wie das Kurfürstentum Hessen-Kassel, Sachsen-Hildburghausen oder Hohenzollern-Hechingen. Das Herzogtum Braunschweig gab es damals übrigens auch.

Wer die Debatten um die Maskenpflicht in der Corona-Krise verfolgt, könnte sich an die Zeiten des aufkommenden Nationalismus im Deutschen Bund erinnert fühlen. Die Grünen bezeichnen die Republik und auch Niedersachsen als „Flickenteppich“, wenn es um das verbindliche Tragen eines Mundschutzes geht. Auch unser Leser kritisiert die sehr unterschiedliche Handhabe deutlich.

10 von 16 Bundesländern haben die Maskenpflicht seit Dienstag in Geschäften und in Bussen und Bahnen eingeführt oder zumindest beschlossen. Niedersachsen tut sich noch schwer damit. Es gibt noch nicht ausreichend dieser Alltagsmasken, heißt es seitens der Landesregierung. Das hat die Städte Wolfsburg und Braunschweig aber nicht davon abgehalten, eine eigene Regelung zu schaffen. In Braunschweig gilt die Maskenpflicht ab Samstag, in Wolfsburg nach einer Übergangszeit ab Montag verpflichtend. Die Stadt Hameln zieht nach, die Stadt Wilhelmshaven auch, allerdings nur für den öffentlichen Nahverkehr. „Da blickt bald keiner mehr durch“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Meta Janssen-Kucz, unserer Zeitung.

Die Grünen fordern die Landesregierung auf, auch in Niedersachsen unbedingt sofort eine Maskenpflicht einzuführen. Diese sei „unabdingbar“.

Ähnlich äußerte sich die FDP. „Sicherlich ist das schon eine Einschränkung der persönlichen Freiheit, ohne Frage. Doch sie hat einen guten Grund: Wir wollen wegkommen von den pauschalen Verboten und allen Bereichen mehr Lebensmöglichkeiten eröffnen“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner laut einer Pressemitteilung.

Die Grünen erkennen durch das Vorpreschen Braunschweigs und Wolfsburgs eine Sogwirkung, der sich andere in Niedersachsen nicht entziehen könnten. Zwar seien in Braunschweig oder Wolfsburg mehr Menschen unterwegs als auf „dem platten Land“, so Janssen-Kucz. Eine umgehende landesweite Regelung sei aber sinnvoll und schaffe Klarheit.

Wie unsere Zeitung erfuhr, gab es am Freitag eine Telefonkonferenz sämtlicher Oberbürgermeister aus Niedersachsen. Man sei sich einig gewesen, dass es keine Maskenpflicht geben solle. Braunschweig und Wolfsburg führen diese nun doch ein. Das sorgte im Kreis der Oberbürgermeister für Missmut, wie zu hören war. Am Freitag steht die nächste OB-Telefonkonferenz an. Dann wird es erneut um die Frage der Maskenpflicht gehen.

Denn die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus in Niedersachsen steigt weiter – wenn auch nicht mehr so stark wie zuvor. Am Dienstag waren es 9275 Infizierte – 125 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten stieg um 28 auf 331.

Salzgitter will noch keine Maskenpflicht ausrufen, sagte Stadt-Sprecherin Simone Kessner. Das könne sich aber ändern. „Wir schauen jeden Tag auf unsere Zahlen“, erklärte Kessner. Eine Maskenpflicht werde kontrovers im Krisenstab der Stadt diskutiert.

Das thüringische Jena hat sehr gute Erfahrungen mit der Maskenpflicht gemacht, wie Stadtsprecher Kristian Philler auf Anfrage sagte. Jena war vor 15 Tagen bundesweiter Vorreiter. „Wir haben seit 12 Tagen keinen neuen Corona-Fall mehr.“ Das sei nach anfänglicher Kritik eine Art der Genugtuung – ebenso wie die Tatsache, dass viele Bundesländer und auch Städte dem Beispiel gefolgt seien. Er geht davon aus, dass auch Braunschweig und Wolfsburg von der Maskenpflicht profitieren würden. „Mich würde es freuen, auch mal wieder nach Braunschweig fahren zu können“, erklärte Philler.

Jena habe sich die Maskenpflicht in Hongkong und Südkorea abgeschaut. Sie sei aber nur ein Element, erklärte Philler. Die Stadt Jena habe sehr früh ein Bündel von Anti-Corona-Regeln aufgestellt, darunter zähle zum Beispiel eine sehr restriktive Quarantäneregelung für Reiserückkehrer. Vor allem diese frühzeitig eingeführte Praxis, auch Rückkehrer aus vom Robert-Koch-Institut nicht als Risikogebiet eingestuften Ländern in Quarantäne zu schicken, habe sich als effektiv erwiesen. „Da gab es Fälle, die hätten anderswo zu Ansteckungen geführt“, sagte Philler.

Der niedersächsische Städtetag hat noch keine einheitliche Verbandslinie, was die Maskenpflicht betrifft, sagte Sprecher Stefan Wittkop. Dass einzelne Städte vorpreschen, sei aber „völlig legitim“. Denn es gebe in Niedersachsen eine ganz unterschiedliche Situation bei den Fallzahlen. „Die Landkreise Friesland und Lüchow-Dannenberg haben zum Beispiel kaum Infizierte. Hier nach den landesweiten Beschränkungen noch eine Maskenpflicht obendrauf zu packen, wäre kaum akzeptabel“, so Wittkop. Wolfsburg liege gemessen an seiner Bevölkerung bei den Fallzahlen in Niedersachsen mit vorne. „Es zählt immer das Gesamtspiel“, so Wittkop. Mit Wilhelmshaven hat nun aber ausgerechnet die Stadt mit den landesweit wenigsten Corona-Fällen die Maskenpflicht ausgerufen.