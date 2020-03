Alarm aus Kliniken: Zu wenig Schutzkleidung gegen Corona

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt, und in vielen Krankenhäusern zwischen Harz und Heide wird das Schutzmaterial wie Masken und Kittel langsam knapp. Dr. Bernadett Erdmann, Chefärztin der Zentralen Notfallaufnahme im Klinikum Wolfsburg, erklärte am Sonntag in der TV-Sendung „Anne Will“ bereits,...