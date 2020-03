mutmacher – Ministerpräsident Weil ruft auf zu Zusammenhalt

Hannover. In der Corona-Krise den Kopf in den Sand stecken? Kommt nicht in Frage! In diesem Sinne starten wir hier die Aktion #mutmacher.

Liebe Leserin, lieber Leser

Chefredakteur Armin Maus

die Bundeskanzlerin nennt Corona die größte Herausforderung für unser Land seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele von uns machen sich große Sorgen, um Gesundheit, Angehörige, Arbeitsplätze. Deshalb laden wir sachkundige Menschen aus Niedersachsen und unserer Region ein, in einer Videobotschaft ihre Einschätzung abzugeben – und zu sagen, was ihnen Mut macht. Die Aktion heißt #mutmacher. Nicht weil wir Dinge schönreden wollen, sondern weil unser Land große Stärken hat, die wir in der Krise nicht vergessen sollten. Die Resonanz ist überwältigend – die ersten Videos sind schon da, obwohl wir noch gar nicht alle einladen konnten, deren Statement wir Ihnen anbieten möchten. Den Anfang macht Ministerpräsident Stephan Weil.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Bürger Niedersachsens aufgerufen, Zusammenhalt und Disziplin zu üben. In einer Videobotschaft für unsere Aktion #mutmacher sagte Weil, nur so könnten wir der Bedrohung durch das Corona-Virus begegnen. Was hilft, sei „ein Staat, der erkennbar in der Lage ist, seine Regeln auch durchsetzen“, vor allem aber auch „eine Gesellschaft, die mitmacht, die sich solidarisch zeigt, die weiß: jetzt müssen wir uns alle ein wenig diszipliniert verhalten, damit viele Menschen in unserer Gesellschaft eine gute Perspektive haben“.

Er habe volles Zutrauen in unser Gesundheitssystem. Es komme darauf an, dass jeder , der seiner Hilfe bedürfe, sie auch erhalten könne. Weil sagte: Wir brauchen ganz praktische, mitmenschliche Solidarität. Zusammenhalt. Zusammengehörigkeit.“

Er bitte alle, mitzumachen – „durch das eigene Beispiel, die Zahl der sozialen Kontakte zu reduzieren, aber auch durch Nachbarschaftshilfe, durch Hingucken, durch Zuwendung. Und wenn man mit einem Menschen nicht persönlich sprechen darf, dann kann man immer noch mit ihm telefonieren und ihm auf diese Weise zeigen: Wir denken an Euch.“ Weil schloss seine Botschaft mit dem Satz: „Bitte machen Sie alle mit, dann schaffen wir das auch zusammen.“

Die weiteren Videobotschaften unserer Aktion #mutmacher

