Foodwatch: Skandal bei Lebensmittelkontrollen in Niedersachsen

Und anstatt mehr Personal einzustellen, wird die Anzahl der Kontrollen verringert. Das schreibt Max Müller auf unseren Facebookseiten. Zum Thema recherchierte Andre Dolle. Zuletzt sorgten Vorfälle in niedersächsischen Fleischbetrieben für Aufsehen. So waren vergangene Woche in einer Wurstfabrik...