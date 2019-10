Zum Reformationstag – Was den Frieden stört?

Niedersachsens jüngster Feiertag schenkt uns eine satte Portion freier Zeit. Wir erlauben uns deshalb, Ihnen zum Reformationstag sechs Sonderseiten anzubieten.

Das Thema unseres Schwerpunkts ist der Frieden. Wir versehen ihn mit einem Fragezeichen, denn wir leben in unfriedlicher Zeit. Unsere Reporter haben nicht einfach die Kriegsschauplätze beschrieben, die wir fast täglich auf unseren Politik-Seiten reflektieren müssen. Wir fragen nach dem inneren Frieden, nach Phänomenen wie Gewalt in der Familie, der Zerrissenheit der US-Gesellschaft, sozialen Veränderungen in Niedersachsen oder der Wirkung des Internets auf unsere Schulhöfe.

Die evangelischen Kirchen haben dieses Jahr unter die Losung gestellt: „Suche Frieden und jage ihm nach!“ Wir fanden viele Gründe, diesem Appell zu folgen. (Chefredakteur Armin Maus über den Reformationstag in Ihrer Zeitung).

Weniger Kriminalität – mehr Waffen

Niedersachsen wird immer sicherer: Vergangenes Jahr kamen auf 100.000 Einwohner landesweit 6362 Straftaten – und damit so wenige, wie seit knapp 40 Jahren nicht mehr. Gleichzeitig stieg auch die Verbrechens-Aufklärungsquote auf jetzt 62,8 Prozent.

Trotz dieser eindeutigen Zahlen – ein echtes Sicherheitsgefühl scheint bei den Menschen ganz offensichtlich nicht zu entstehen, denn seit Jahren steigt die Zahl der Menschen, die einen kleinen Waffenschein besitzen.

Tödliche Gefahr – Waffen aus dem 3D-Drucker

Hätten sich vor allem die beiden selbst gebauten Maschinenpistolen von Stephan B. nicht immer wieder verhakt, wären bei der Bluttat von Halle mit hoher Wahrscheinlichkeit noch viel mehr Opfer zu beklagen gewesen. Zwei Menschen waren bei dem Anschlag auf eine Synagoge Anfang Oktober getötet worden. Schusswaffen kann sich heute jedermann selbst bauen – per 3D-Drucker: Die Maschinenpistolen des Halle-Attentäters Stephan B. sind dafür erschreckende Beispiele.

Trump stellt Kirchen und Gläubige vor kritische Frage

Die Zustimmungsquote für Trump liegt einer Erhebung des Pew Research Center unter weißen Protestanten um 25 Prozent höher als im Landesdurchschnitt. Und: Je höher die Zahl der monatlichen Kirchenbesuche, desto höher die Unterstützung für den Präsidenten.

Das führt wiederum, so formulierte es kürzlich das US-Magazin „politico“, zu einer unausweichlichen Kernfrage: Wie kann eine gesellschaftliche Gruppe, die jahrzehntelang auf die Bedeutung von Charakter und Integrität in der Politik verwiesen hat, mehrheitlich einen Präsidenten verteidigen, der mit seinen zahlreichen ethischen und moralischen Verfehlungen – schließlich beschuldigen ihn zwei Dutzend Frauen sexueller Übergriffe – christliche Grundwerte ad absurdum geführt hat?

Häusliche Gewalt – Zu wenig Platz in Frauenhäusern

In Göttingen ermordet ein Mann aus verschmähter Liebe auf offener Straße Ende September eine Frau. Erst schlägt er sie nieder, versucht sie anzuzünden und sticht anschließend auf sie ein. Drei Jahre zuvor verprügelt ein Mann in Hameln seine Ex-Frau, verletzt sie mit mehreren Messerstichen schwer und bindet die Frau an die Anhängerkuppel seines Autos. Wie ein Stück Vieh schleift er sie durch die Stadt. Die Blutspur ist mehr als 200 Meter lang, die Frau überlebt schwer verletzt. Haben Frauen in unserer Region, die permanent häusliche Gewalt erleben, genügend Möglichkeiten, staatliche Schutzräume in Anspruch zu nehmen?

Wie (digitales) Mobbing den Schulfrieden stört

Mobbing auf dem Schulhof, Beleidigungen in der Aula, Freundschafts-Kündigungen per Whatsapp: Anne-Friederike Gehling betreut als Schulseelsorgerin Mobbing-Opfer und klärt Konflikte auf. Schule versteht sie als einen Lebensraum, den sich Schüler und Lehrer teilen. Sie sagt, um ein friedliches Miteinander an der Schule zu erreichen, müssen Schüler Anerkennung bekommen.

Frieden im Internet

Hartmut Pfeiffer leitet im niedersächsischen Landeskriminalamt den Bereich Kriminologische Forschung und Statistik. Er und seine Mitarbeiter erstellen nicht nur die polizeiliche Kriminalitätsstatistik des Landes, sondern versuchen auch in Studien, die sogenannte Dunkelziffer zu beleuchten und das Sicherheitsgefühl der Menschen zu erfassen. In den Studien zeigt sich immer mehr, dass die Furcht, Opfer einer Gewalttat zu werden, in der Bevölkerung zunimmt. Im Interview spricht Pfeiffer über seine Arbeit, seine Erwartungen an die Politik und welche Rolle das Internet bei der Entwicklung des steigenden Unsicherheitsgefühls der Bevölkerung spielt.

Sozialer Frieden

Längst nicht jeder hat in Niedersachsen vom Aufschwung der letzten Jahre profitiert. Gewerkschaften sehen den sozialen Frieden bedroht. Die Menschen in Deutschland werden immer reicher. Doch nicht jeder profitiert in gleichem Maße davon. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht den gesellschaftlichen Zusammenhalt ernsthaft bedroht. Mehrdad Payandeh, DGB-Bezirkschef für Niedersachsen und Bremen, sagte: „Wegen der jahrelangen Umverteilung von unten nach oben ist die soziale Spaltung der Gesellschaft längst da.“

Frieden als Thema beim Filmfest

Dem Thema Frieden kann man auch im Kino hinterherjagen. Das heißt aber nicht automatisch, dass friedvoll ist, was da über die Leinwand flimmert. Die Suche nach dem Frieden mit sich selbst oder mit den anderen führt über schmerzhafte Pfade. Und selbst am Ende ist der Frieden nicht auf Dauer gewiss.

„Beanpole“ spielt im Herbst 1945 in Leningrad. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Krankenschwester, die nicht weniger versehrt ist, als die Soldaten, die sie pflegt. Schwere Kost. „The man who surpised everyone“ erzählt eine Parabel, aber ist dabei auch realistisch. Ein junger Mann in einem sibirischen Dorf hat nicht mehr lang zu leben und verkleidet sich als Frau. „Farming“ erzählt die Identitätssuche eines schwarzen Jugendlichen im England der 70er – der sich aus Hass auf seine Hautfarbe einer Gang rassistischer Skinheads anschließt. Alle drei Filme werden beim Braunschweiger Filmfestival gezeigt, das vom 19. bis 24. November stattfindet.