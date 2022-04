Shawn Mendes über Camila Cabello: Werde sie immer lieb haben

Sänger Shawn Mendes (23) wird seine Ex-Freundin, Sängerin Camila Cabello (25), nach eigenen Angaben immer in seinem Herzen behalten.

"Ich habe Camila so viele Jahre geliebt und das wird sich niemals ändern", sagte der Kanadier in der US-Radioshow "On Air with Ryan Seacrest". Er und die kubanisch-amerikanische Sängerin seien weiterhin gute Freunde, so Mendes. Im November hatten sie ihre Trennung bekannt gegeben.

Er könne nachvollziehen, dass sich auch eine glückliche Beziehung manchmal beängstigend anfühlen kann - aufgrund der Angst, dass das Glück irgendwann vorbei sein könnte. "Ich denke, viele Menschen haben diese Angst, aber auf viele Weisen kann eine Trennung - denke ich - auch ein Segen sein."

In seiner neuen Single "When You're Gone" singt Mendes über das Loslassen. Im Dezember, rund zwei Wochen nach der Trennung, hatte er die Ballade "It'll Be Okay" veröffentlicht, in der er das Ende einer schmerzhaften Beziehung thematisiert.

© dpa-infocom, dpa:220406-99-814789/3