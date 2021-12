Bleibtreu hat früher Unterschrift seiner Mutter gefälscht

Der Hamburger Schauspieler Moritz Bleibtreu hat als Jugendlicher ab und zu die Unterschrift seiner Mutter gefälscht.

"Meine Mutter hat zum Glück eine ganz einfache. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Das ist aber auch das einzige, was ich gefälscht habe", sagte der 50-Jährige der dpa. Das habe er vor allem für Entschuldigungen genutzt, um nicht in die Schule gehen zu müssen.

"Oder wenn man was zum Gegenzeichnen geben musste. Wenn man so einen Brief mitbekommen hat, in dem stand, "Ihr Sohn hat sich ganz furchtbar verhalten. Gezeichnet und gelesen." Und dann habe ich das auch mal gemacht." Auf die Schliche sei ihm seine Mutter dabei nicht gekommen. "Aber ich es habe es ihr irgendwann mal erzählt."

"Faking Hitler"

In der neuen Serie "Faking Hitler", die beim Streamingdienst RTL+ abrufbar ist, spielt Bleibtreu den Kunstfälscher Konrad Kujau. Der hatte in den frühen 80er Jahren die Tagebücher von Adolf Hitler gefälscht und sie für viel Geld dem Nachrichtenmagazin "Stern" verkauft. Der Skandal flog schon wenig später auf. An Bleibtreus Seite spielen in der sechsteiligen Serie Lars Eidinger, Daniel Donskoy, Ulrich Tukur und Sinje Irslinger.

Hand-Double

In der Serie habe er die Szenen, in denen er als Kujau die Schrift Hitlers fälscht, nicht selbst übernommen. "Natürlich nicht. Da haben sie ein gutes Hand-Double gefunden." Er sei bis heute beeindruckt davon, dass sein Kollege Uwe Ochsenknecht in dem Film "Schtonk!" große Teile des Tagebuchs selbst schrieb. "Das ist beeindruckend. Da muss er lange, lange dran gesessen haben. Das hätte ich wirklich nicht so gut hinbekommen."

