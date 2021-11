Carmen Nebel trifft sich mit Nachfolger Giovanni Zarrella

Carmen Nebel freut sich darauf, ihren Nachfolger am Samstagabend, Giovanni Zarrella, endlich persönlich kennenzulernen.

"Wir hatten ihn einige Male in meine Show eingeladen, doch es hat bisher leider nie geklappt. Aber jetzt!", sagte die 65-Jährige der "Superillu" über den geplanten Auftritt Zarrellas in ihrer Show "Die schönsten Weihnachtshits" am 1. Dezember.

Mit seiner "Giovanni Zarrella Show" hatte der 43-Jährige Carmen Nebel im September auf dem Sendeplatz am Samstagabend abgelöst. "Giovanni präsentiert eine neue Samstagabendshow im ZDF, und er macht es gut. Das war aber auch vorher schon klar, daran hatte ich nie einen Zweifel", lobte Nebel ihren Nachfolger.

© dpa-infocom, dpa:211124-99-129971/4