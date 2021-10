ProSieben-Show Der Teddy fällt bei "The Masked Singer" mit Corona aus

Der Teddy wird am Samstagabend bei der ProSieben-Show "The Masked Singer" krankheitsbedingt ausfallen. Trotz vollständiger Impfung gegen das Coronavirus sei der Sänger oder die Sängerin unter dem Teddy-Kostüm an Covid-19 erkrankt, teilte der Sender wenige Stunden vor der Liveshow mit.

Der Teddy befinde sich in Quarantäne, sei aber wohlauf - und soll deshalb womöglich schon nächste Woche in der vierten Show wieder dabei sein.

Bei "The Masked Singer" singen bekannte Menschen unter aufwendigen Kostümen und versuchen, ihre wahre Identität zu verschleiern. Als teilnehmende Promis wurden in der aktuellen Staffel bereits Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski und "Tagesschau"-Chefsprecher Jens Riewa enttarnt.

In der Mitteilung wies ProSieben darauf hin, dass das "The Masked Singer"-Team strenge Hygienekonzepte und alle Corona-Schutzmaßnahmen befolge. Im Studio gelte die 2G-Regel, Zugang haben also nur Geimpfte und Genesene. Außerdem müsse ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorliegen.

