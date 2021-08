Lorde fällt Verzicht auf soziale Medien "schrecklich schwer"

Die neuseeländische Sängerin Lorde verzichtet nach eigenen Angaben seit einiger Zeit auf soziale Medien und leidet dabei unter Entzugserscheinungen.

"Es war schrecklich schwer, das Schwerste, was ich je getan habe", sagte die 24-Jährige am Mittwoch in der "Late Late Show" von Moderator James Corden. "Ich habe mich so abgekoppelt gefühlt. Aber das ist, wie mein Leben nun ist."

Motiviert habe sie der Wunsch, mehr Zeit für ihre Musik zu haben, sagte Lorde. "Ich tue es wirklich bloß, weil ich versuche, Lieder zu schreiben, und ich eine Menge Zeit verschwendet habe." Aus diesem Grund habe sie sich von Twitter, Instagram und Facebook zurückgezogen. Die vereinzelten Videos und Mitteilungen, die sich vor allem auf Lordes offizieller Facebook-Seite weiterhin finden, werden deshalb vermutlich nicht von der Sängerin selbst gepostet.

Lorde hatte vergangenen Freitag ihr drittes Album "Solar Power" veröffentlicht - rund vier Jahre nachdem ihr letztes Studioalbum "Melodrama" erschienen war. Die Singer-Songwriterin, die eigentlich Ella Yelich-O’Connor heißt, war 2013 mit ihrem ersten Album "Pure Heroine" schlagartig berühmt geworden. Die Single "Royals" stand in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts. Nach dem Folgealbum "Melodrama" (2017) hatte sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

