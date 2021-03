Model Emily Ratajkowski ist Mutter geworden

US-Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski (29) ist Mutter geworden. Ratajkowski, seit 2018 mit dem Produzenten und Schauspieler Sebastian Bear-McClard verheiratet, gab die Ankunft von Sylvester Apollo Bear am Donnerstag auf Instagram bekannt.

"Sly kam am 8. März an dem surrealsten, schönsten und mit Liebe gefüllten Morgen meines Lebens an", schrieb die Schauspielerin ("Gone Girl - Das perfekte Opfer") zu einem Foto von sich mit dem Baby im Arm.

Im vorigen Oktober hatte Ratajkowski die Schwangerschaft verkündet. Auf Instagram postete sie damals ein Video, auf dem sie mit Babybauch für das Cover der "Vogue" posierte. Es sei ein "neues Gefühl des Friedens", schrieb sie in einem von ihr verfassten Artikel für das Magazin. Sie äußerte sich nur indirekt zum Geschlecht des Kindes. "Wir werden es nicht wissen, bis unser Kind 18 ist und es uns dann mitteilt", erklärte die Schauspielerin in dem Beitrag.

