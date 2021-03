"Tagesschau"-Sprecherin Rakers als Küken enttarnt

Köln Bei der ProSieben-Show "The Masked Singer" singen Prominente in aufwendigen Bühnenkostümen um die Wette. Eine "Tagesschau"-Sprecherin muss nun Federn lassen.

"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" als plüschiges Küken enttarnt worden. Die 45-Jährige zog sich am Dienstagabend die Maske vom Gesicht, in der sie unerkannt an der Sendung teilgenommen hatte.

Da ihr die Zuschauer aber zu wenige Stimmen gaben, musste die "Tagesschau"-Sprecherin ihre wahre Identität enthüllen. "Es war Wahnsinn. Es war ein Ausflug in eine andere Welt", sagte Rakers, die in der Show mit verstellter Piepsstimme gesungen hatte. "Mir taten immer so ein bisschen die Zuschauer leid, die sich das anhören mussten."

Obwohl das Küken-Fell im charakteristischen "Tagesschau"-Blau gehalten war, hatte kein Mitglied im Rateteam einen Gedanken an Rakers verschwendet. Model Lena Gercke (33) tippte auf Schauspielerin Jella Haase (28), Moderatorin Ruth Moschner (44) warf den Namen von Komikerin Annette Frier (47) in den Ring. Musiker Rea Garvey, der sich in den vergangenen Wochen eine kleine Kabbelei mit dem Küken geliefert hatte, sagte zu Rakers: "Das hätte ich dir echt nicht zugetraut." Der 47-Jährige hatte auf Sängerin Anna Loos (50) getippt.

Rakers sagte, der piepsige Gesang sei Teil der Verschleierung gewesen - ihre normale Stimme sie durch die "Tagesschau" ja relativ bekannt. "Das ist so ungefähr die Stimme, mit der ich mit meinen Tieren auch spreche", erläuterte sie. Die Teilnahme an "The Masked Singer" sei aufregend gewesen. Mitunter habe sie direkt nach den Shows am nächsten Tag wieder die Nachrichten der "Tagesschau" gesprochen. Bei "The Masked Singer" singen bekannte Menschen unter aufwendigen Kostümen und versuchen, ihre wahre Identität zu verschleiern.

