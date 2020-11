Katy Perry und Lady Gaga: Kekse backen und schlafen

Lady Gaga empfiehlt schlafen, Katy Perry rät zum Kekse backen: zwei Tage nach den US-Präsidentschaftswahlen gaben die beiden Sängerinnen ihren Followern auf Twitter Tipps, um die lange Auszählung der Wahlstimmen in dem Kopf-an-Kopf-Rennen von US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden gut zu überstehen.

Unter dem Hashtag "Zählt jede Stimme" postete Perry (36) am Donnerstag ein Video von Keksen, die beim Backen aufgehen. Dazu erscheinen Hinweise wie "Alle guten Dinge brauchen Zeit", "habt Geduld" und "Demokratie ist das Warten wert". "Schlaf und Ausruhen sind wichtig", mahnte Lady Gaga. "Achtet auf euch, während die Stimmauszählung weitergeht." Beide Popstars hatten sich während des Wahlkampfs für Biden stark gemacht.

Auch Biden-Wählerin Camila Cabello (23) riet zu Ruhe und Geduld. "Wir sind alle angespannt, müde und sehnen uns nach dem Ergebnis, aber Demokratie ist IMMER das Warten wert", schrieb die kubanisch- amerikanische Sängerin am Donnerstag auf Instagram. Am Tag zuvor hatte Cabello ein Video von neuem Familienzuwachs gepostet. Zusammen mit ihrem Freund Shawn Mendes hat sich die "Señorita"-Sängerin ein Hundebaby angeschafft. In derart unsicheren Zeiten gäbe es auch "süße Wunder", schrieb sie dazu.

