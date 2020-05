Hailee Steinfeld trainiert mit ihrem Vater

Los Angeles Sport ist in diesen Zeiten ganz wichtig. Die Sängerin und Schauspielerin Hailee Steinfeld hat einen Coach in der Familie.

Die US-Popsängerin und Schauspielerin Hailee Steinfeld ("Bumblebee") hält sich während der Corona-Krise zuhause mit ihrem Vater fit, der von Beruf Fitnesscoach ist.

"Mein Vater und ich trainieren jeden Tag", erzählte die 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe in den letzten zwei Jahren mit ihm auf einem höheren Level trainiert. Ich wünschte, ich hätte damit schon früher angefangen, aber da wusste ich das noch nicht zu schätzen."

Das beste daran sei, dass sie Zeit mit ihrem Vater verbringe, der sie allerdings nicht gerade zimperlich behandle. "Er tritt mir in den Arsch", scherzte Steinfeld. Das intensive Training sei nicht nur gut für ihr körperliches, sondern auch für ihr seelisches Wohlbefinden, betonte sie. "Es ist so viel mehr (als nur Sport), es hat auch so viel mit der psychischen Gesundheit zu tun."

Am Freitag veröffentlicht Hailee Steinfeld ihre neue EP "Half Written Story", auf der sie gescheiterte Beziehungen und Enttäuschungen verarbeitet. "Wenn wir Schmerz, Frust oder ein Durcheinander erleben, wollen wir das schnell loswerden - aus unserem Kopf, unserem Herzen und unserem Körper", sagte die Sängerin, "aber ich wollte fast, dass es bleibt, bis ich im Studio bin, um diese Songs zu schreiben."

Entsprechend persönlich ist ihre Musik. "Ich wollte, dass diese Songs genau beschreiben und danach klingen, wie ich mich gefühlt habe", sagte die Schauspielerin, die für ihre Rolle im Western "True Grit" schon mit 14 Jahren für einen Oscar nominiert war und sich mit der Komödie "Pitch Perfect 2" (2015) als Sängerin einen Namen machte.

Spekulationen, dass sie in neuen Songs wie "Your Name Hurts" oder "Man Up" mit einer bestimmten Person abrechnet, möglicherweise dem früheren One Direction-Sänger Niall Horan, wies Steinfeld zurück. "Diese Lieder sind über verschiedene Beziehungen, die ich durchlebt habe", betonte sie. "Ich singe darüber, wo ich stand, welche Erfahrungen ich gemacht und was ich daraus gelernt habe."