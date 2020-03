Meghan ist Sprecherin für Disney-Doku über Elefanten

London Nachdem die royalen Pflichten weggefallen sind, hat Herzogin Meghan jetzt Zeit für andere Dinge. Wird sie wieder ernsthaft an ihrer Filmkarriere arbeiten?

Die ehemalige Schauspielerin Herzogin Meghan (38) ("Suits") kehrt nach ihrem Aus als Vollzeit-Royal zum Film zurück, zumindest mit ihrer Stimme.

Wie der US-Unterhaltungsgigant Disney mitteilte, ist Meghan vom 3. April als Erzählerin in dem Dokumentarfilm "Elephant" auf dem neuen Streamingdienst Disney+ zu hören. In dem Film geht es um die Geschichte einer Elefantenfamilie auf ihrer Reise durch die Kalahari-Wüste.

Meghan und ihr Mann, Prinz Harry (35), hatten im Januar angekündigt, finanziell unabhängig zu werden. Von April an werden die beiden nicht mehr zum engen Kreis der britischen Königsfamilie gehören und keine offiziellen Termine für Queen Elizabeth II. mehr wahrnehmen. Auch auf die Anrede "Königliche Hoheit" und ihre Marke "Sussex Royal" wollen sie künftig verzichten.

Geld verdient Meghan mit der Rolle jedoch keines, wie die britische Zeitung "The Times" berichtete. Ihr Honorar geht demnach an eine Organisation, die sich für den Schutz von Elefanten vor Wilderei einsetzt. Trotzdem interpretierten britische Medien den Schritt als erste Etappe zu einer Rückkehr in die Film- bzw. Fernsehbranche.

Meghan und Harry haben eine besondere Verbindung zu Afrika. Bei einer gemeinsamen Reise nach Botsuana lernten sich die beiden besser kennen, als sie unter freiem Sternenhimmel übernachteten. Harry setzt sich bereits seit langem für den Schutz von Elefanten und anderen Wildtieren ein.