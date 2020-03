Stefanie Heinzmann bei "Masked Singer" raus

Die Figur "Der Dalmatiner" steht in der Prosieben-Show "The Masked Singer" auf der Bühne.

Sängerin Stefanie Heinzmann ("My Man Is a Mean Man") ist als erste Teilnehmerin der Musik-Rateshow "The Masked Singer" enttarnt worden. "Es ist schade, dass es schon vorbei ist", sagt die 31-Jährige.

Die Schweizerin hatte in der Verkleidung einer divenhaften Dalmatiner-Hündin an der ProSieben-Show teilgenommen. Dem Sender verdankt sie auch ihre Musikkarriere: 2008 war sie bei einem Casting von Stefan Raab entdeckt worden.

Es war die erste Folge der neuen Staffel von "The Masked Singer". Prominente singen dabei in aufwendigen Bühnenkostüme um die Wette - die Zuschauer rätseln, wer sich wohl dahinter verstecken könnte. Bei der Dalmatiner-Diva hatten viele auf Entertainerin Désirée Nick (63) getippt. Wer rausfliegt, muss seine Maske ablegen.