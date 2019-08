Heike Makatsch hat mehr ökologisches Bewusstsein als früher

Schauspielerin Heike Makatsch verhält sich heute ökologisch bewusster als früher. "Vor drei Jahren hätte ich mir noch eine Plastiktüte an der Kasse geben lassen, das tue ich nicht mehr", sagte sie der "Berliner Zeitung".

Heute denke sie: "Hä, warum muss da schon wieder eine Folie um die Gurke sein?" Ihr Konsumverhalten sei anders geworden. "Ich hoffe, dass es den Markt für die Dinge, die unsere Umwelt zerstören, bald nicht mehr geben wird", sagte die 47-Jährige.

Makatsch macht es Hoffnung, dass junge Menschen wie die "Fridays for Future"-Bewegung sich für Veränderungen einsetzen. "Es wäre toll, wenn das nicht verpufft", sagte sie. "Ich wünsche mir, dass der Druck auf die Politik so stark wird, dass sich etwas verändert."

Makatsch war in den 90er Jahren das Gesicht des deutschen Musiksenders Viva. Sie spielte in Filmen wie "Männerpension" und "Hilde" und ist Kommissarin im Freiburger "Tatort". Zurzeit ist sie als Immobilienspekulantin in der Verfilmung von "Benjamin Blümchen" im Kino zu sehen.