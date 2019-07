Vanessa Mai wird Schauspielerin

München Mit Schlagern ist Vanessa Mai zum Star geworden. Jetzt will die Sängerin ihr Können vor der Kamera zeigen. Axel Prahl hilft ihr dabei.

Bekannt ist Vanessa Mai als Popstar, jetzt übernimmt sie ihre erste Fernsehrolle. Unter der Regie von Stefan Bühling spielt die 27-Jährige passenderweise eine junge Frau, die ihren Durchbruch als Sängerin schaffen will.

Der Arbeitstitel für den Musikfilm nach dem Drehbuch von Judith Westermann lautet "Nur mit Dir zusammen", wie das Erste in München mitteilte. Gedreht wird derzeit in Bayern. An ihrer Seite spielen unter anderem Axel Prahl, Ferdinand Seebacher, Elena Uhlig und Max Befort.

"Ich habe immer noch großen Respekt vor der Aufgabe, aber auch mindestens genau so großen Spaß hier am Set", so die Darstellerin. "Die Crew ist wirklich mega, wir sind schnell zu einer großen Familie zusammengewachsen."

Vanessa Mai ist in "Nur mit Dir zusammen" als Juli zu sehen, in deren Leben sich alles um die Musik dreht. Allerdings basiert ihr größter Hit auf einer Lüge: dem angeblichen Tod ihres Vaters (Prahl), der in Wirklichkeit zurückgezogen auf dem Land lebt. Als ihr Durchbruch als Sängerin kurz bevorsteht, erfährt Juli, dass sie schwer erkrankt ist. Nach etlichen Jahren Funkstille nimmt sie Kontakt zu ihrem Vater auf, dessen Hilfe sie jetzt braucht.