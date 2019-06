Jenny Elvers hat einen neuen Freund

Schauspielerin Jenny Elvers (47) hat sich bei einem Promi-Termin in Berlin mit einem neuen Mann an ihrer Seite gezeigt. Am Mittwochabend erschien sie in einem Laden am Potsdamer Platz mit Simon Lorinser, einem 35-jährigen Model aus Hamburg.

Der "Gala" sagte sie: "Ich bin sehr happy. Wir kennen uns schon länger. Ich würde nicht jemanden mitnehmen, den ich erst vorgestern kennengelernt habe." Mehr wolle sie nicht dazu sagen. Lorinser ergänzte, er habe Elvers vorab nicht als Schauspielerin gekannt. "Ich besitze kein Fernsehen und lese keine Zeitung, woher soll ich das da wissen?", sagte er bei dem Event von "TK Maxx".

Elvers ("Frauenherzen") war früher mit Schauspieler Heiner Lauterbach und Ex-Big-Brother-Star Alex Jolig, dem Vater ihres 18-jährigen Sohnes Paul, zusammen. Es folgte die Ehe mit ihrem Manager Goetz Elbertzhagen, die Scheidung und die Verlobung mit dem Unternehmer Steffen von der Beeck. 2017 trennte sich das Paar offiziell.