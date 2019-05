München "Wir haben den gleichen Humor", sagt "Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer über sich und seine frisch angetraute Ehefrau. Wobei: so frisch angetraut nun auch wieder nicht. In einem Interview berichtet der ARD-Mann von seiner heimlichen Hochzeit.

"Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer hat geheiratet - heimlich und bereits vor sechs Monaten. "Die Schonfrist als Ehemann ist nun vorbei. Ab sofort muss ich meinen Ehering in der Öffentlichkeit tragen. Meine Frau besteht darauf", erzählte der 69-Jährige der Illustrierten "Bunte".

Demnach fand die Trauung mit der Verlagsangestellten Phong Lan Hofer (41) im Oktober 2018 in Hamburg statt.

Im August habe er ihr den Antrag gemacht: "Wir waren zu zweit im Restaurant, da habe ich Lani gefragt, ob es nicht Zeit wäre, unsere Beziehung in eine vernünftige Bahn zu lenken. Als ich sie fragte, ob sie mich heiraten will, weinte sie. Schon am nächsten Tag begann Lani dann mit der Planung", sagte Hofer.

Die beiden sind laut dem Bericht seit März 2014 ein Paar, der gemeinsame Sohn Henry kam Ende 2015 zur Welt. Hofer hat außerdem drei erwachsene Kinder. Über seine Frau sagt der TV-Mann: "Wir haben den gleichen Humor, können über die gleichen Dinge lachen und zumindest versteht sie meinen zugegeben manchmal schrägen Witz. Für eine Frau, die nie Kinder haben wollte und dann sogar ihren geliebten Porsche aufgeben musste, weil die Kinderkarre nicht hineinpasste, ist sie die beste Mutter der Welt."

In einem früheren Interview erzählte Phong Lan Hofer der "Gala", dass die Liebe für die beiden nicht aus heiterem Himmel gekommen sei: Beim ersten Zusammentreffen habe sie ihn "nett, aber nicht so spannend gefunden. Ihm ging's genauso. Bei uns war es eher Liebe auf den hundertsten Blick", sagte sie im Mai 2018.

Im März 2019 waren zahlreiche TV-Zuschauer in Sorge, weil Hofer am Ende der ARD-"Tagesschau" gesundheitliche Probleme bekommen hatte. Hofer stützte sich auf den Studiotisch, dann endete die Sendung ohne Verabschiedung. Er wurde im Uni-Klinikum Hamburg-Eppendorf durchgecheckt. Schon wenig später twitterte das Team der "Tagesschau", es gehe dem Chefsprecher deutlich besser.