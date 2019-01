Rauch und De Cicco fliegen aus dem Dschungelcamp

Die beiden Camper Sibylle Rauch und Domenico De Cicco sind der Rauswurfphase der diesjährigen RTL-Dschungelshow als erste zum Opfer gefallen. Das Ex-Erotik-Sternchen Rauch ("Eis am Stiel") bekam am Samstagabend die wenigsten Zuschauer-Stimmen, die 58-Jährige musste die Show verlassen.

Am Abend zuvor hatte es Domenico De Cicco (35) getroffen. Der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat bekam überraschend die wenigsten Anrufe - dabei hatten sich Fans der RTL-Show gerade vom Aufeinandertreffen von De Cicco und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) einiges versprochen. Schließlich waren die beiden in der Sendung "Bachelor in Paradise" ein Paar - das war allerdings eine Beziehung ohne Happy End. Damit bleiben noch zehn Camper im Kampf um die Dschungelkrone übrig.

Quotenmäßig konnte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Wochenende zulegen: Am Freitagabend schalteten 5,44 Millionen (23,8 Prozent Marktanteil ein), am Samstagabend waren es 6,17 Millionen (24,8 Prozent).

Mit Beginn der zweiten Hälfte der 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" muss jeden Tag ein Teilnehmer gehen. Wer am Schluss übrig bleibt, bekommt beim Finale am 26. Januar die Dschungelkrone und nicht nur das: Diesmal verspricht RTL dem Gewinner oder der Gewinnerin auch 100 000 Euro Preisgeld. 2018 hatte Jenny Frankhauser, die Halbschwester von Daniela Katzenberger, das Dschungelrennen gemacht.