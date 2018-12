Washington Da schlugen die Kinderherzen höher: Ex-US-Präsident Barack Obama hat in einem Kinderkrankenhaus für eine schöne Bescherung gesorgt.

Obama verteilt in Kinderklinik als Weihnachtsmann Geschenke

Ex-US-Präsident Barack Obama (57) hat ein Kinderkrankenhaus in Washington D.C. besucht und mit einer Weihnachtsmannmütze auf dem Kopf Geschenke an die kleinen Patienten verteilt.

Das "Children's National Medical Center" veröffentlichte ein Foto auf Instagram und schrieb dazu: "Wer sagt, dass der Grinch Weihnachten gestohlen hat? Unsere Patienten und ihre Familien erlebten eine große Überraschung, als Barack Obama, beladen mit einem riesigen Sack voller Geschenke, unsere Flure mit Wärme erfüllte."

Der 44. Präsident der Vereinigten Staaten (2009 bis 2017) war sichtlich ergriffen, als ihn die kranken Kinder, ihre Familien und das Krankenhauspersonal mit dem Weihnachtslied "We Wish You a Merry Christmas" empfingen, wie ein Video des US-Senders NBC News zeigt. Er umarmte viele der kleinen Patienten, bedankte sich und wünschte allen ein schönes Weihnachtsfest.