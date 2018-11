Millie Bobby Brown setzt sich für Unicef ein

New York Sie ist die jüngste Unicef-Sonderbotschafterin aller Zeiten. In Zukunft will sich Millie Bobby Brown für die Rechte von Kindern einsetzen.

Die erst 14 Jahre alte britische Schauspielerin Millie Bobby Brown ist vom UN-Kinderhilfswerk Unicef zur freiwilligen Sonderbotschafterin ernannt worden. Sie sei damit die jüngste je ernannte Sonderbotschafterin, teilte Unicef am Dienstag in New York mit.

Brown, die vor allem mit ihrer Rolle in der Netflix-Serie "Stranger Things" bekannt geworden war, soll sich im Auftrag von Unicef für die Rechte von Kindern weltweit einsetzen. Zum Auftakt wollte sie am Dienstag aus Anlass des UN-Weltkindertages am Empire State Building in New York vorbeischauen und dessen Lichter an der Spitze in Blau erleuchten lassen, wie die Veranstalter mitteilten.

Zu den Unicef-Sonderbotschaftern gehören unter anderem schon Stars wie David Beckham, Orlando Bloom, Jackie Chan, Priyanka Chopra, Danny Glover, Ricky Martin und Shakira. Für sie sei mit der Ernennung ein Traum wahr geworden, sagte Brown laut Mitteilung. "Es ist eine Ehre, zu so einer beeindruckenden Liste von Menschen dazuzukommen, die Unicef über die Jahre unterstützt haben. Ich freue mich darauf, so viele Kinder und junge Menschen zu treffen, wie ich kann, ihre Geschichten zu hören und mich für sie einzusetzen."