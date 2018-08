Das waren die MTV Music Awards 2018

Jennifer Lopez bekam den Ehrenpreis. Madonna präsentierte das Video des Jahres. Das sind die Bilder vom diesjährigen MTV Music Award. Hier im Bild: US-Sängerin Ariana Grande auf der Bühne der Radio City Music Hall in New York. Sie wurde in der Kategorie „Bester Pop“ ausgezeichnet.

Foto: Theo Wargo / Getty Images