Demi Lovato wegen Überdosis Heroin in Klinik

Die US-Sängerin Demi Lovato soll am Dienstag mit einer Überdosis Heroin in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden sein. Das berichtet das Portal TMZ unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden.Notärzte hätten die 25-Jährige bewusstlos in ihrem Haus in Hollywood aufgefunden. Am...