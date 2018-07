Michael Douglas: "Manchmal weine ich vor Glück"

Der Oscar-Preisträger Michael Douglas (73) ist nach überstandener Krebskrankheit und Eheproblemen eigenen Angaben zufolge wieder überglücklich.

"Ich lebe ein Leben ohne Sorgen – und ohne Ängste. Wir sind finanziell abgesichert. Die Kinder blühen. Ich kann arbeiten. Mein Vater gibt mir Lebens-Ratschläge übers Handy", sagte Douglas der "Bild"-Zeitung (Dienstag). "Manchmal weine ich vor Glück – weil ich lebe und es mir so gut geht."

Der US-Schauspieler kämpfte gegen Zungenkrebs, sei aber seit sechs Jahren krebsfrei. "Ich bin ein Überlebender". Er genieße mittlerweile jeden Sonnenaufgang, lese morgens stundenlang Zeitung und habe ein selbstfahrendes Auto. "Vieles in unserem Schicksal liegt in unseren Genen. Mein Dad wird im Dezember 102 und ist neuerdings ein Facetime-Freak. Er ruft mich mit Video-Bild an und will wissen, wo ich bin."

Douglas ist ab Montag in dem Superheldenfilm "Ant-Man and the Wasp" im Kino zu sehen. Darin spielt er erneut den Mentor des Ameisenmanns.