Udo Lindenberg gratuliert Otto zum 70.

Für Rockmusiker Udo Lindenberg ist Otto Waalkes der erste "Freestyle-Rapper-Comedian". Der Deutschrocker (72) und der Komiker, der am Sonntag 70 Jahre alt wird, lebten in den 70er Jahren zeitweise zusammen in einer WG in Hamburg und stehen noch heute immer mal wieder gemeinsam auf der Bühne.

Otto sei "ein Dr. Sprudelfix und exzellenter Musiker", sagte Lindenberg der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Mit dem Alter habe der "Gute-Laune-Aktivist" kein Problem - "das Alter hat eher ein Problem mit ihm", findet er. Auf der Bühne erlebe er Otto als absolute Powermaschine. Sein Lied "Auf dem Heimweg wirds hell", mit dem Otto den AC/DC-Hit "Highway To Hell" covert, sei ein Jungbrunnen für alle, die mit ihm zeitlos geworden sind.