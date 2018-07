Die Schauspielerin Anja Kling kam in Schwarz-weiß zur Fashion Week.

Berlin Modelabels stellen in der deutschen Hauptstadt ihre neuen Kollektionen vor. Insgesamt präsentieren sich bei der Fashion Week bis Freitag etwa 3500 Aussteller bei 200 Veranstaltungen.

Laurèl, Riani & Co: Berliner Modewoche läuft sich warm

Promiauflauf bei der Berliner Fashion Week: Schauspieler wie Heino Ferch, Veronica Ferres, Bettina Zimmermann, Anja Kling oder Marie Bäumer haben sich bei den Laufstegschauen angesagter Labels sehen lassen. Vor allem bei Laurèl und Marc Cain war am Dienstagabend der Andrang groß.

Am Mittwoch sorgten alpenländische Akzente für Überraschung. Das Kitzbüheler Familienunternehmen Sportalm schickte eine Truppe waschechter Schuhplattler auf den Catwalk, um seine neue Kollektion "Sugar Rush" vorzustellen. Dominant waren neongelbe Akzente zu hellen, oft schlangengemusterten Stoffen. Am Schluss gab es das notorische Dirndl sogar in schulterfreier Variante.

Rebekka Ruétz, ebenfalls aus Österreich, setzte einen Kontrapunkt mit kunterbuntem Riesenkaro, das an die Rasterbilder von Piet Mondrian erinnert. Mehrfach stülpte sie ein zweites Oberteil aus durchsichtiger Plastikfolie über ihre Entwürfe. Mit Spannung wurden für den Abend auch die Kollektionen von Riani, Marcel Ostertag und Danny Reinke erwartet.

Die Show von Marc Cain endete mit etwas Wehmut: Die Chefdesignerin Karin Veit geht nach 43 Jahren bei dem Label in den Ruhestand. Sie wurde am Dienstagabend mit tosendem Applaus, Ovationen und einem riesigen Blumenstrauß verabschiedet.

In ihrer letzten Kollektion setzte sie auf afrikanisch anmutende Prints, kräftige Farben und Kopfschmuck: Alle Models trugen Bandanas oder Turbane aus bunten Tüchern. Dazu kombinierten sie überdimensionale Ohrringe - ob als Creole oder fast bis zur Schulter hängend aus Kunststoff in leuchtenden Farben.

Insgesamt präsentieren sich bei der Fashion Week bis Freitag etwa 3500 Aussteller bei 200 Veranstaltungen. Die Organisatoren rechnen mit rund 100 000 Fachbesuchern.