Miriam Leone als Kommissarin in „Die Toten von Turin“

Maskuline Kleidung, tiefe Augenringe und demonstrativ ungeschminkt – so zeigt sich Miriam Leone als Kommissarin in der Krimireihe „Die Toten von Turin“. Fast, als wollte sie das verstecken, was einst ihre Karriere befeuert hat: ihre Schönheit. Miriam Leone (33) wurde 2008 zur Miss Italia gewählt...