Muse in Berlin: Das sind die Bilder

Die britische Rockband Muse hat im August 2022 mit "Will of the People" ein neues Album heraus gebracht. Im Oktober reisten die Musiker Matt Bellamy, Chris Wolstenholme und Dominic Howard für nur vier intime Konzerte nach Europa - das letzte gaben sie im Admiralspalast in Berlin am 28. Oktober. Zuschauerzahl: 1700.

Foto: Eva Nick / Funke Medien Niedersachsen