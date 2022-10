"Let's Dance"-Tour: In diesen Städten finden die Shows statt

"Let's Dance"-Tour: Mega-Shows in diesen deutschen Städten

Schon bald wirbeln Ihre liebsten Stars und Sternchen nicht mehr nur im TV über die Bühne: "Let's Dance" geht in ganz Deutschland auf Tour. Schon zum dritten Mal haben treue Zuschauer die Möglichkeit, das Tanzspekaktel hautnah mitzuerleben.

Wie der Heimsender RTL bekannt gegeben hat, können sich "Let's Dance"-Fans auf insgesamt 22 Auftritte in verschiedenen deutschen Städten freuen. Zum ersten Mal treten die Stars am 31. Oktober auf die Bühne. Die Abschluss-Show findet am 27. November statt.

"Let's Dance": Die Tour-Termine

In folgenden Städten heizen Profis und Promis bald die Bühnen ein:

31.10.2022 Riesa SACHSENarena

01.11.2022 Riesa SACHSENarena

03.11.2022 Berlin Mercedes-Benz Arena

04.11.2022 Oberhausen König-Pilsener-ARENA

05.11.2022 Dortmund Westfalenhalle

06.11.2022 Köln LANXESS arena

09.11.2022 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA

08.11.2022 Leipzig QUATERBACK Immobilien ARENA

11.11.2022 München Olympiahalle München

12.11.2022 Nürnberg / ARENA NÜRNBERGER Versicherung *

13.11.2022 Nürnberg / ARENA NÜRNBERGER Versicherung

14.11.2022 Mannheim SAP ARENA

16.11.2022 Hamburg Barclays Arena

17.11.2022 Hamburg Barclays Arena

18.11.2022 Bremen ÖVB-Arena

19.11.2022 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer Halle

21.11.2022 Frankfurt am Main Festhalle Frankfurt

22.11.2022 Frankfurt am Main Festhalle Frankfurt

23.11.2022 Braunschweig Volkswagen Halle

24.11.2022 Braunschweig Volkswagen Halle

26.11.2022 Hannover ZAG Arena

27.11.2022 Düsseldorf PSD Bank Dome

"Let's Dance": Wer ist bei der Tour dabei?

Dabei können Sie sich auf eine Reihe von prominenten Tanztrainerinnen und -trainern aus der Sendung freuen: Diese Profitänzer sind bei der Tournee dabei:

Renata Lusin

Valentin Lusin

Ekaterina Leonova

Andrzej Cibis

Malika Dzumaev

Zsolt Sandor Cseke

Vadim Garbuzov

Kathrin Menzinger

Marta Arndt

Evgeny Vinokurov

Alexandru Ionel

Patricija Ionel

Christina Luft

Jesse Wijnans

Regina Luca

Dimitar Stefanin

Und mit dem wirbeln die Profis übers Parkett? Auch das hat RTL nun verraten. Folgende Promis gehen mit auf Tour:

Janin Ullmann

René Casselly

Mathias Mester

Sarah Mangione

Mike Singer

Timur Ülker

Bastian Bielendorfer

"Let's Dance": Jury bei der Tour dabei

Auch auf der Tournee müssen sich die antretenden Stars beweisen, denn: Die "Let's Dance"-Jury tourt ebenfalls mit. Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi werden also auch bei den bundesweiten Shows ganz genau hinsehen.

Motsi Mabuse kann an vier Terminen nicht dabei sein. In Dortmund (05.11.), Nürnberg (12.11.), Stuttgart (19.11.) und Hannover (26.11) wird sie von Profitänzerin Isabel Edvardsson vertreten. Moderator Daniel Hartwich ist ebenfalls mit von der Partie. (day)

