Neue Tournee: Kerstin Ott kommt nach Braunschweig

Schlagersängerin Kerstin Ott geht 2023 und 2024 erneut auf Tour – und macht dabei Halt in der Braunschweiger Volkswagen-Halle. Mit „Die immer lacht“ hatte Ott im Jahr 2015 ihren Durchbruch, mit weiteren Songs wie etwa „Mädchen“ oder „Regenbogenfarben“ etablierte sie sich als eine der bekanntesten deutschen Schlagersängerinnen. Nun veröffentlicht sie im Oktober ein Best-of-Album namens „Best Ott“, welches auch Namensgeber für die Tour ist.

Noch kurz vor der Corona-Pandemie trat Kerstin Ott schon einmal in Braunschweig auf, und zwar im November 2019 in der Stadthalle. Die Rückkehr in die Löwenstadt ist für den 8. März 2024 angesetzt, wie der Veranstalter Semmel Concerts jetzt bekanntgab. Braunschweig war zunächst nicht bei den Tournee-Terminen aufgeführt gewesen. Die Tour startet im November 2023 in Zwickau und führt Kerstin Ott – in der Nähe der Region Braunschweig-Wolfsburg – auch in die Städte Magdeburg und Hannover.

Kerstin Ott in Braunschweig – dann startet der Vorverkauf

Wie der Veranstalter mitteilt, startet der allgemeine Vorverkauf bereits in wenigen Tagen, und zwar am Freitag, 7. Oktober. Kerstin Ott werde die zu ihrem Album zugehörige Tour „wieder ausverkaufen – in Rekordzeit“, ist der Veranstalter sicher. Im exklusiven Pre-Sale bei Eventim sind Karten ab 72,50 Euro für das Konzert in der Braunschweiger Volkswagen-Halle erhältlich.

Mehr zu Konzerten in der Region Braunschweig-Wolfsburg lesen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de