Queen-Beerdigung bei "Hart aber fair": Journalist holt gegen Verstorbene aus

Es konnte nur eine überflüssige Sendung bei "Hart aber fair" werden. Nach neun Stunden Live-Übertragung der Queen-Beerdigung und einer 45-minütigen Zusammenfassung direkt nach der ARD-Tagesschau versuchte Frank Plasberg mit seinen Gästen zu ergründen, warum das britische Königshaus so viel Aufmerksamkeit erhalte.

Doch anstatt das selbstkritisch und ehrlich zu analysieren, wechselte der Talk im Kölner Studio am Montag zwischen zwei Gesprächsmodi: unverhohlener Bewunderung für Queen Elizabeth II. und ihr Staatsbegräbnis – "What a day!" (Plasberg) – und reiner Stammtisch-Spekulation, wie das Vereinigte Königreich überleben sollte. Schließlich sei die "ewige Queen" nun nicht mehr da, um alle zu einen.

"Hart aber fair": Diese Gäste waren dabei

Mareile Höppner, Adelsexpertin und Moderatorin

Adelsexpertin und Moderatorin K atarina Barley (SPD), Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments B ertram Graf von Quadt zu Wykradt und Isny, Journalist und Adeliger

Journalist und Adeliger S ascha Lobo, Kolumnist und Autor

Kolumnist und Autor James Hawes, Britischer Schriftsteller

Plasberg-Talk: Royals haben Sympathie – noch

Am meisten schien das Mareile Höppner zu bedauern. Höppner ist Moderatorin und Adelsexpertin bei "Brisant". Bei vielen ihrer Royals-Drehs habe sie festgestellt, dass sich "vom Punker bis zum Banker" alle allein auf die Queen als verbindende Leitfigur verständigen konnten, erzählte sie. Nun sah die Moderatorin große Herausforderungen auf König Charles III. zukommen: Immerhin genieße der bei seinen Untergebenen weit weniger Ansehen als seine verstorbene Mutter.

Wird er die "Welle der Sympathie", die die Royals gerade erleben, für sich nutzen können? Und überhaupt: Kann er, der schon austickt, wenn sein Füller ausläuft, die "Fliehkräfte" im Commonwealth so gut beherrschen wie seine Mutter? Australien, Kanada und andere Länder überlegen schließlich bereits, den Bund zu verlassen.

Schon für Oktober 2023 plant Schottland ein Referendum, bei dem sich entscheidet, ob das Land weiterhin zu Großbritannien gehören will. Und Nordirland braucht noch nicht einmal die Genehmigung der britischen Regierung, um sich der Republik Irland anzuschließen und in die EU zurückzukehren: Wenn das Volk nur wollte…

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Die Sonne geht über London auf. Im Vordergrund: das Riesenrad London Eye. Dahinter steht der Wolkenkratzer The Shard. Foto: Loic Venance - WPA Pool/Getty

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Um 6.30 Uhr Ortszeit ging die öffentliche Aufbahrung von Königin Elizabeth II. zu Ende. Foto: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Polizeibeamtinnen und -beamte schreiten in London die Straße The Mall entlang. Foto: Joe Maher/Getty Images

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Die Sicherheitsvorkehrungen für das Staatsbegräbnis in London sind enorm. Foto: Dan Kitwood/Getty Images

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Ein Mönch entzündet in Kathmandu, Nepal, eine Kerze für Queen Elizabeth II. Foto: Niranjan Shrestha/AP/dpa



Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Britische Untertanen warten entlang der Prozessionsroute des Sargs der Königin. Foto: Marco BERTORELLO / AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Zehntausende Untertanen haben sich in London versammelt, um von der Queen Abschied zu nehmen.

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Britinnen und Briten sitzen im Londoner Hyde Park. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Dudelsackpfeifer Major Steven Dewar spielt ein Klagelied auf dem Deck der Royal Yacht Britannia in Edinburgh. Foto: Andy Buchanan / AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Wachen der Westminster Abbey marschieren in London. Foto: Christopher Furlong/Getty Images



Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Matrosen der Royal Navy marschieren zu Ehren der Königin. Foto: Sarah Meyssonnier - WPA Pool/Getty Images

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Eine Militärkapelle spielt auf dem Parliament Square in London. Foto: SARAH MEYSSONNIER / POOL / AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Der Sarg von Elizabeth II. verlässt Westminister Hall. Foto: HANNAH MCKAY / POOL / AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Die Prinzen William und Harry in der Prozession mit dem Sarg ihrer Großmutter. Foto: HANNAH MCKAY / POOL / AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Die Prinzessin von Wales kommt mit Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey an. Foto: Tim Goode/PA Wire/dpa



Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Menschen trauern vor Westminster Abbey um die Queen. Foto: Joe Maher/Getty Images

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern König Abdulla II und Königin Rania Al-Abdulla von Jordanien bei der Trauerfeier in Westminster Abbey. Foto: Gareth Fuller / POOL / AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Der ehemalige spanische König Juan Carlos (links) kommt zum Staatsakt in der Westminster Abbey. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender nehmen Abschied von der Queen. Foto: Annabel Moeller/UK Parliament/dpa

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Blumen liegen vor der britischen Botschaft in Berlin. Foto: Carsten Koall/dpa



Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Prinz George, Urenkel von Königin Elizabeth II. Foto: James Manning/PA Wire/dpa

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Prinz William, sein Sohn Prinz George, seine Tochter Prinzessin Charlotte und seine Frau Kate kommen zum Staatsakt vor der Beisetzung von Königin Elizabeth II. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Der Sarg von Königin Elizabeth II. bei ihrer Trauerfeier in der Westminster Abbey. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern König Charles III. steht beim Staatsakt vor der Beisetzung neben dem Sarg von Königin Elizabeth II. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Die Urenkel der Queen: George und Charlotte Foto: HANNAH MCKAY / POOL / AFP



Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Prinzessin Eugenie (links) und Prinzessin Beatrice nach dem Gottesdienst für ihre verstorbene Großmutter Foto: Anthony Devlin/Getty Images

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Herzogin Meghan nach der Trauerfeier für die verstorbene Queen. Foto: Sarah Meyssonnier - WPA Pool/Getty Images

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Der Trauerzug mit dem Sarg der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. fährt am Buckingham Palace in London vorbei. Foto: Carl Court/Getty Pool/AP/dpa

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Ein Soldat fällt bei der Gedenkveranstaltung für die Queen am Wellington Arch hin. Foto: Daniel LEAL / POOL / AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Der Trauerzug mit dem Sarg der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. fährt nach dem Gottesdienst über die Prachtstraße The Mall. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa



Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Schloss Windsor war zuletzt der Hauptaufenthaltsort von Queen Elizabeth II. Hier wird sie nun auch beerdigt. Foto: AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Die Corgis der Queen warten auf Schloss Windsor auf die verstorbene Königin. Foto: Glyn KIRK / POOL / AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Gäste der Trauerfeier für die Queen schreiten durch das Blumenmeer vor Schloss Windsor. Foto: ADRIAN DENNIS / POOL / AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Die Sargträger tragen den Sarg der Queen in die St. George's Chapel hinein. Foto: AFP

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern König Charles, Prinz Harry, Prinz Andrew und Prinz William auf dem Weg zum Aussegnungsgottesdienst der Queen. Foto: WPA Pool/Getty Images



Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern König Charles und sein ältester Sohn William betrachten den Sarg von Queen Elizabeth II. Foto: Getty Images

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern König Charles III. und Mitglieder der königlichen Familie folgen dem Sarg von Königin Elizabeth II., der in die St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor getragen wird, um die Beisetzung vorzunehmen. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das Begräbnis in Bildern Die Krone, der Reichsapfel und das Zepter waren die Staatsinstrumente der Queen. Foto: Getty Images

"Hart aber fair": Macht Charles den Brexit rückgängig?

Wäre das nicht ohnehin eine lohnende Aufgabe für den neuen König, die Briten zu einem Exit vom Brexit zu bewegen? Bei der blauäugigen Frage von Frank Plasberg blieb Katarina Barley (SPD) skeptisch: Schon per Verfassung wäre es dem König nicht erlaubt, sich in der Öffentlichkeit politisch zu äußern, erinnerte sie.

Nicht nur deshalb eingeladen, weil sie wegen ihres britischen Vaters halbe Engländerin ist, sollte die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments auch einschätzen, welche Chancen Schottland nach einem erfolgreichen Referendum hätte: Könnte das Land als eigenständiger Staat in die EU eintreten? "Das ist schwierig", erklärte Barley. "Selbst, wenn es superschnell geht, brauchen wir drei Jahre." In dieser Phase wäre das Land ohne Bündnis und auf sich selbst gestellt.

"Selbst dann aber wird Charles König von Schottland bleiben", war sich Bertram Graf von Quadt zu Wykradt und Isny sicher. Zugeschaltet aus Baden-Baden als Vertreter des deutschen Adels mit dem bürgerlichen Beruf eines SWR3-Redakteurs, warb er vor allem um mehr Verständnis für den Thronfolger von Elizabeth II., seine Rolle zu finden: Charles habe erst vor 10 Tagen seine Mutter verloren, trauere also noch, und stehe doch sofort im Schlaglicht der Öffentlichkeit.

Sklaverei und Menschenhandel: Kolumnist will Queen nicht nachweinen

Kolumnist Sascha Lobo hatte gar kein Verständnis für das Spektakel dieses denkwürdigen Tages. Und eine "emotionale Bindung" zu Queen Elizabeth II. schon gar nicht: "In den 70 Jahren ihrer Regentschaft hat sie es nicht einmal geschafft, sich für Sklaverei und Menschenhandel maßgeblich zu entschuldigen", entrüstete er sich bei "Hart aber fair".

"Die Frau hatte Macht", stellte Lobo knapp fest. Bei 160 Gesetzen, so seine Recherche, hätte sie politisch darauf eingewirkt, dass für ihre Familie nicht galt, was für alle anderen Standard war. So musste King Charles III. nun keine Erbschaftssteuer auf sein neues Vermögen zahlen. Tatsächlich geht diese Regelung aber auf den früheren konservativen Premierminister John Major zurück: Der hatte die Entscheidung 1993 damit begründet, dass das Vermögen der Royal Family bei einer Erbschaftssteuer über Generationen hinweg zerstückelt würde.

Dennoch: Anders als "jeder zweite Brite", wollte der deutsche Kolumnist der britischen Königin keine Träne nachweinen. Als Vorbild wäre Lobo die Grünen-Politikerin Aminata Touré weit lieber, sagte er. "Bitte wer?", fragte Frank Plasberg, bevor er per Ohr-Knopf erfuhr, dass die schleswig-holsteinische Sozial-Ministerin gemeint war: Laut Lobo Deutschlands "allererste Führungsfigur mit schwarzer Hautfarbe".

"Hart aber fair": Queen-Beerdigung als Abschied vom Status Quo

Mit bitterem Humor äußerte sich auch der britische Schriftsteller James Hawes. Nach dem großen Tam-Tam der Queen-Beerdigung befürchtete er, dass seine Landsleute am Folgetag "mit einem Kater aufwachen". Bisher hätten sie erfolgreich die schwierige wirtschaftliche Post-Brexit-Lage verdrängt, in der Zahnärzte massenhaft das Land verließen und Supermarkt-Regale oft leer blieben, weil LKW-Fahrer fehlten.

"Wir Briten sollten diesen Tag als Abschiedstag begreifen", forderte Hawes, "und endlich erkennen, dass wir zwar einen anständigen, aber nur bescheidenen Platz in Welt haben." Eine Aussage, die nach der Dauer-Berichterstattung über den Tod der britischen Monarchin möglicherweise wünschenswert, aber mindestens hinterfragbar ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

