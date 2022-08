ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel alias "Kiwi" überrascht mit diesem Outfit

Die Kultsendung ZDF-Fernsehgarten bietet eine Unterhaltungsmischung aus Musik, Action und praktischen Alltagstipps. Große Stars standen in der Vergangenheit dort bereits auf der Bühne.

Der ZDF-Fernsehgarten hat sich diesen Sonntag ganz anders als sonst gezeigt, denn: Es wurde rockig! Unter dem Motto "Rock im Garten" traten internationale Rock- und Heavy Metal Bands auf. Andrea "Kiwi" Kiewel moderierte die Sendung und präsentierte sich in einem ungewohnten Look. Das waren die Highlights.

Bereits das ZDF-Gelände war übersät von Nieten und Leder und in schwarzen Stoff gehüllt. Ganz wie die Moderatorin der Show: Andrea Kiewel hatte ihre bunten Outfits gegen komplett schwarze Kleidung eingetauscht und überraschte mit einem rockigen Outfit.

Kiewel trug einen schwarzen Satinrock und ein T-Shirt mit der Aufschrift "Rock im Garten" – passend zum Motto. Dazu ein Nietengürtel, schwarze Nietensandalen und ein knallroter Lippenstift. Doch das war nicht die einzige Veränderung.

Wenn man sich Kiwis Stylistin so ansieht, wundert es einen nicht mehr wirklich, oder?#Fernsehgarten pic.twitter.com/iOG4IdF7kl — regenbogengewitter (@eisregenbogen) August 28, 2022

ZDF-Fernsehgarten: Rockbands statt Schlager

Dieses Mal gab es Rockmusik statt Schlager – untypisch für den ZDF-Fernsehgarten, der sonst eher Künstlerinnen wie Helene Fischer einlädt. Aufgetreten sind dieses Mal Stars wie The Rasmus, Doro, Visions of Atlantis, Blind Channel oder Nanowar Of Steel.

Außerdem zeigte der Sender Festival Outfits für Wacken, Rock am Ring und Co. Die Stylistin Astrid Rudolph erklärte, worauf man beim Rock-Styling achten muss. Das Publikum war begeistert und klatschte wie üblich im Takt.

ZDF-Fernsehgarten: Fans sind begeistert

Der Metal-Ausflug in Mainz hat auch die Fans im Netz überzeugt. Ein User forderte sogar auf Twitter, dass der Fernsehgarten öfter Rockmusik spielen soll.

Jetzt mal Butter bei die Fische liebes @ZDF. Kann man #RockimGarten bitte fest in den #Fernsehgarten-Kalender aufnehmen? Danke 🤘🤘 — MetalPuffi🏖🌐🌏🎢🎡 (@vegasjunkie2) August 28, 2022

Auch andere Zuschauer und Zuschauerinnen war offensichtlich froh darüber, eingeschaltet zu haben. Ein Twitter-Nutzer erklärte, er habe nichtsahnend den Fernseher angemacht und sei begeistert vom Programm.

Wenn man nichtsahnend den Fernseher an macht und sieht, dass im #ZDF #Fernsehgarten heute das Motto "Rock im Garten" ist 😅

Wie geil ist das denn ?! 🤘😎 — twoBiOS_ (@twoBiOS_) August 28, 2022

Doch bei all den positiven Reaktionen gab es im Netz auch Fans, die mit der Rock-Show eher wenig anfangen konnten: Sie empfanden die Show ihren Posts zufolge als eher peinlich.

Als Metaller kann ich nur sagen: #Fernsehgarten = unfassbar peinlich — Norbert Seidl (@NorbertSeidl4) August 28, 2022

ZDF-Fernsehgarten: Rockband sagt Auftritt kurzfristig ab

Ob das anders ausgesehen hätte, wenn eine berühmte Band ihren Auftritt nicht in letzter Sekunde abgesagt hätte? "Ich weiß, dass ganz viele Zuhause auf Mando Diao warten", erklärte Kiewel beinahe entschuldigend, um dann die schlechte Nachricht zu verkünden: Die schwedische Rockgruppe um Frontsänger Björn Dixgård habe ihren Auftritt kurzfristig gecancelt.

"Aus gesundheitlichen Gründen – wir wissen, was das bedeutet – können sie leider nicht auftreten", so die Moderatorin. Aber für Ersatz war gesorgt: Der Sender schickte die "Queen of Metal" Doro Pesch einfach nochmal auf die Bühne.

Ab kommender Woche können sich die Fernsehgarten-Fans wieder auf Schlager freuen. Dann sollen in der Show Auftritte von Stars wie Bernhard Brink, Wencke Myhre und Cindy Berger stattfinden. Und auch die Moderatorin "Kiwi" wird sich sicherlich wieder im gewohnten Farbenlook präsentieren. (ari)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

