The Voice of Germany heute: Coaches, Sendetermine, Jury - Alle Infos

Berlin. Noch im August wird die neue Staffel von "The Voice of Germany" ausgestrahlt. Lesen Sie hier die wichtigsten Infos zu Staffel 12.

Ein neuer Coach wird in der 12. Staffel "The Voice of Germany" auf dem roten Stuhl platz nehmen. Wer dieses Jahr geht und stattdessen wiederkehrt, zeigt das Video.

Das ändert sich bei "The Voice of Germany" 2022

An diesem Donnerstagabend ist es endlich wieder soweit: "The Voice of Germany" startet in die bereits 12. Staffel

Wann sind die Sendetermine? Wer sitzt in der Jury? Was muss man alles über die neue "The Voice"-Staffel wissen?

Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie gesammelt

Heute ist es so weit: "The Voice of Germany" geht in die nächste Runde. Noch in diesem Monat wird die neue Staffel der Castingshow ausgestrahlt. Wie der Sender Prosieben-Sat.1 auf seiner Webseite bekannt gegeben hat, wird Staffel 12 bereits am 18. August über Deutschlands Bildschirme flimmern. Lesen Sie hier, was noch über die anstehende Staffel bekannt ist.

"The Voice": Wann läuft die neue Staffel?

Wie auf der Webseite des Senders mitgeteilt wurde, startet "The Voice" am Donnerstag auf Prosieben. Einen Tag später, am 19. August, läuft das Format bei Sat.1. Entsprechend ist die zwölfte Staffel von "The Voice" so programmiert wie früher.

Auch damals lief die Sendung an zwei Tagen, abwechselnd auf je beiden Kanälen der Sendergruppe. Die Folgen am Donnerstag und Freitag laufen wie gewohnt zur Prime-Time ab 20.15 Uhr.

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln "The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Ivy Quainoo ging mit ihrem Song „Do You Like What You See“ als allerste Siegerin hervor. Foto: IMAGO / Future Image

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Danach sang sich Teilnehmer Nick Howard mit seinem Titel „Unbreakable“ an die Spitze. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Andreas Kümmert konnte die dritte Staffel für sich entscheiden.

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Charley Ann Schmutzler ergatterte danach mit ihrem Lied „Blue Heart“ den „The Voice“-Titel. Foto: IMAGO / Tinkeres

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Jamie-Lee Kriewitz konnte in Staffel 5 als Interpretin von „Ghost“ das Finale für sich entscheiden. Foto: IMAGO / Future Image



"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Sänger Tay Schmedtmann, der „Lauf, Baby, Lauf“ zum Besten gab, belegte im Jahr darauf den ersten Platz. Foto: IMAGO / Eibner

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Kandidatin Natia Todua gewann die siebte Staffel der Talentshow. Foto: IMAGO / Future Image

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Samuel Rösch gewann 2018 den Titel "Voice of Germany". Foto: IMAGO / POP-EYE

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Claudia Emmanuela Santoso schaffte es in Staffel 9 auf Platz eins. Foto: IMAGO / Agentur 54 Grad

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Paula Dalla Corte war die Siegerin der 10. "The Voice of Germany"-Staffel. Foto: Claudius Pflug/ProSiebenSAT.1/dpa



"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Sebastian Krenz gewann die letzte Staffel "The Voice of Germany". Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

"The Voice"-Sendetermine: Die ersten "The Voice"-Folgen im Überblick

Vier Sendetermine wurden bereits veröffentlicht. Es handelt sich um die ersten Folgen, in denen die sogenannten "Blind Auditions" stattfinden.

1. Folge: Blind Audition 1 - 18. August 2022

2. Folge: Blind Audition 2 - 19. August 2022

3. Folge: Blind Audition 3 - 25. August 2022

4. Folge: Blind Audition 4 - 26. August 2022

Start der 12. "The Voice"-Staffel: Wo kann ich sie live sehen?

Fans des Formats, die keinen Fernseher haben, können die Folgen auch live im Netz verfolgen: Die Prosieben-Sat.1-Gruppe stellt auf seiner Webseite einen Livestream zur Verfügung. Auch auf Joyn können sich "The Voice"-Fans die aktuelle Episode zeitgleich wie im Fernsehen anschauen.

Coaches: Sie sitzen 2022 auf den "The Voice of Germany"-Sesseln

Seit Staffel 1 routiert das Jury-Pult. In diesem Jahr sitzen drei alt bekannte Gesichter und ein neues auf den roten Sesseln: Stamm-Juror Mark Forster, Jurorin Stefanie Kloß und Musiker Rea Garvey erhalten von einem Jury-Newcomer Gesellschaft: Rocklegende Peter Maffay.

Rocklegende Peter Maffay ist in der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" erstmals als Coach dabei. Foto: Christoph Soeder/dpa

"The Voice"-Staffel 12: Das sind die Moderatoren

Auch was die Moderatoren betrifft, können sich Zuschauer auf alte Bekannte freuen: Thore Schölermann wird auch 2022 durch die Sendung führen. Melissa Khalaj kommt in Staffel 12 dazu.

Die beiden haben gemeinsam bereits "The Voice Kids" moderiert und sind bei der Sendergruppe ProSieben-Sat.1 regelmäßig zu sehen. (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

