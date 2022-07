Brad Pitt stellt "Bullet Train" in Berlin vor

Di, 19.07.2022, 16.53 Uhr

Gutgelaunt und ganz in Rosa tritt Brad Pitt auf die Bühne des Berliner Hotels Adlon. Der Hollywood-Star ist in Deutschland, um seinen neuen Film "Bullet Train" vorzustellen. Darin spielt er einen von Pech geplagten Geheimagenten, der auf einem japanischen Schnellzug im Einsatz ist. IMAGES AND SOUNDBITES

